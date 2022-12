Sky - Jorginho è solo una suggestione: sta trattando rinnovo col Chelsea a cifre altissime

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Sulla suggestione del ritorno di Jorginho dico che il prezzo del salario del centrocampista è molto alto; io so che sta trattando il rinnovo col Chelsea chiedendo cifre altissime che in Italia non potrebbe permettersi nessuno. A questa possibilità, al di là dell’affetto che il brasiliano sicuramente ha per Napoli, onestamente credo poco, almeno in questo momento”.