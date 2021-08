Sky - Juan Jesus, le cifre: annuale da 1 mln con opzione unilaterale a favore del Napoli

Juan Jesus si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. La redazione di Sky Sport fa sapere che percepirà 1 milione netto all’anno più un bonus di 200 mila euro in caso di qualificazione in Champions League. Il difensore brasiliano firmerà un contratto di un anno, con opzione di rinnovo per un'altra stagione a favore della società azzurra.