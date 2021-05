Sky - Juric, a Napoli l'ultima col Verona: tre club sul tecnico croato

Quella di stasera al Maradona sarà l'ultima partita di Ivan Juric sulla panchina dell'Hellas Verona, a riferirlo è l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Il giornalista scrive sul proprio sito: "La scelta definitiva non è stata ancora comunicata, Juric lo farà entro martedì salutando il Verona dopo due stagioni e altrettante salvezze tranquille. Il nome di Juric è in cima alla lista del Torino che, dopo averlo sondato già lo scorso anno prima dell'arrivo di Giampaolo, gli ha presentato un'offerta importante. Il Torino non è però l'unico club ad aver messo gli occhi su Juric, un'opzione anche per il Cagliari e la Fiorentina".