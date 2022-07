Sky - Juve-Bayern, trovato l’accordo per De Ligt: ecco le cifre per il difensore

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore decisive per il sempre più probabile passaggio di Matthijs de Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. I tedeschi hanno fretta di chiudere l'operazione, dopo la cessione di Lewandowski hanno trovato un accordo verbale per l'olandese con la dirigenza bianconera. La Juventus ha accettato per una cifra di 70 milioni di euro più 10 di bonus. Per il giocatore contratto fino al 2027. L'olandese dovrebbe partire già domani per Monaco di Baviera in modo da fare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Bayern. A riportarlo è Sky Sport.