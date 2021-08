Sky - Juve, CR7 ha chiesto di non giocare: il portoghese spera nella cessione

Fa discutere la panchina di Cristiano Ronaldo in Udinese-Bologna. La scelta di non prendere parte al match di campionato dal primo minuto è stata una precisa richiesta del portoghese, che spera di trovare una soluzione sul mercato nei prossimi giorni. Alla Juventus però non sono ancora arrivate offerte ufficiali per CR7. A riportarlo su Twitter è il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo



He’s NOT starting - it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk