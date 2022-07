Sky - Juve, de Ligt in bilico: Koulibaly resta il primo nome sulla lista in caso di cessione

In caso di partenza dell’olandese, il primo della lista resta Kalidou Koulibaly, che però ha da valutare anche l'offerta del Napoli, che vuole trattenerlo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matthijs De Ligt piace tanto al Bayern Monaco. Oggi il ds dei tedeschi, Salihamidzic, è stato a Torino per discutere con la Juventus del suo possibile acquisto. Come riporta Sky, la chiacchierata non è stata risolutiva. I bianconeri chiedono circa 100 milioni di euro e, soprattutto, vogliono assicurarsi un possibile sostituto.

In caso di partenza dell’olandese, il primo della lista resta Kalidou Koulibaly, che però ha da valutare anche l'offerta del Napoli, che vuole trattenerlo. Oltre alla Juventus, l’agente del senegalese, Fali Ramadani, continua a parlare anche col Chelsea, sempre interessato al senegalese.

La Juventus tiene d’occhio anche le alternative a Koulibaly: piace Gabriel Magalhaes dell’Arsenal, Bremer e l’ultimo ad essere entrato in questo casting è Badiashile del Monaco, ma interessa anche lo spagnolo Pau Torres, di proprietà del Villarreal.