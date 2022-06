Sky - Juve, domani incontro decisivo per Pogba: da limare gli ultimi dettagli

Domani sarà la giornata decisiva per la chiusura del ritorno di Paul Pogba alla Juventus.

Domani sarà la giornata decisiva per la chiusura del ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Rafaela Pimenta, agente del giocatore, incontrerà i bianconeri per limare gli ultimi dettagli sull'accordo. Manca ancora l'intesa sugli anni di contratto: potrebbe essere o 3 anni più l'opzione per il quarto o direttamente quattro anni. Al momento il suo arrivo è previsto tra il 5 e l'8 luglio, quando dovrebbe tornare a Torino per visite mediche e firma sul contratto. A riportarlo è Sky Sport.