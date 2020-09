Sky - Juve fiduciosa per Suarez: non si sblocca l'asse Milik-Dzeko, le ultime

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha parlato della situazione riguardante il valzer degli attaccanti della trasmissione 'Calciomercato, l'originale': "Suarez? Vediamo, la Juve è molto fiduciosa di poterci arrivare. Lui non è ancora dotato di passaporto comunitario, la Juve ha già operato due operazioni in entrata da extracomunitario, anche se il giocatore ha avviato le pratiche per essere comunitario. Per la Juve questo non sarebbe un ostacolo determinante, il problema sarebbe anche la buonuscita con il Barcellona, per questo non si ha ancora l'accordo.

L'affare Milik, Under e Dzeko non si sblocca, al momento è assolutamente bloccato. Sono due giocatori sui quali Pirlo ha detto ok, Dzeko ha un investimento di cartellino di 10 mln di euro, su Suarez no ma costa di più l'ingaggio. La Juve vuole uno dei due, è una questione di tempistiche".