Sky - Juve fredda per Milik: sondaggio recente col Napoli per Llorente

La Juventus è fredda nella corsa ad Arkadiusz Milik, preferendo un altro attaccante del Napoli: Fernando Llorente. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui il 26 dicembre è stato effettuato un sondaggio per il centravanti spagnolo. Per quanto riguarda l'ex Ajax, invece, il club azzurro è andata al braccio di ferro ormai un anno fa e non si smuove di un centimetro: 15-18 milioni la richiesta.