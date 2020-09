Sky - Juve-Higuain, addio sancito: Pipita è partito per Miami, pronto il nuovo contratto

L'addio di Gonzalo Higuain alla Juve è ormai una certezza. L'attaccante della Juventus non si è allenato oggi con la squadra bianconera, e sarebbe anche già volato verso gli Usa per stabilire l'accordo con i Miami dove firmerà l'accordo con la sua nuova squadra, come riportato su Twitter dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Higuain non si è allenato oggi con la Juve, addio sancito: è partito poi per raggiungere Miami dove firmerà con la squadra di Beckam (Inter Miami) fino al 2022".

#Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmerà con la squadra di #Beckam (Inter Miami) fino al 2022 @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 10, 2020