Sky - Juve, il dopo CR7 sarà Kean: affare vicino alla conclusione

Chi per il dopo Ronaldo? La Juve ci pensa, sonda più piste per capire quando affondare il colpo. Il nome che avanza è quello di Moise Kean, che a Torino, sponda Juve, è diventato uomo. Arrivato nei Pulcini ha lasciato il bianconero due anni fa, in direzione Everton. Il suo ritorno è un’ipotesi concreta: la Juve vorrebbe prendere un attaccante in prestito oneroso senza obbligo incondizionato. Lo riporta Sky Sport.