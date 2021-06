Sky - Juve, Locatelli prima scelta: c'è anche un nome accostato al Napoli

La Juventus è alla ricerca di nuovi centrocampisti per rafforzare il reparto. Tra i nomi sondati c'è anche quello di Corentin Tolisso del Bayern Monaco. In cima però alla lista dei desideri del club bianconero c'è sempre Manuel Locatelli. Presto si aprirà un tavolo tra Juventus e Sassuolo per trovare la soluzione migliore. A riportarlo sul suo sito è Il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.