Sky - Juve-Milik, non è finita: i bianconeri valutano che soluzione proporre al Marsiglia

Gianluca Di Marzio, giornalista e esperto Sky di calciomercato, ha parlato del futuro di Arek Milik ai microfoni dell'emittente satellitare: "Non verrà rinnovato il prestito di Milik? È un discorso diverso quello di Milik. È un discorso legato al prezzo, ai 7 milioni che evidentemente la Juventus, oggi, giudica, giusto o sbaglio che sia poi uno si fa la sua opinione, un cifra non adeguata soprattutto anche come termini di pagamento e quindi la Juventus aveva tempo fino ad oggi per esercitare il diritto di riscatto che era un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Quindi se la Juventus lo avesse esercitato entro oggi Milik diventava un giocatore della Juventus a titolo definito.

Ha lasciato decadere questa opzione ma non vuole dire che da domani in poi si andrà a cercare una nuova soluzione dal punto di vista della cifra e dei termini di pagamento. Quindi io mi sento di dire che Milik è ancora assolutamente nei piani della Juventus. La Juventus sta valutando appunto che tipo di soluzione andare a proporre all'Olympique Marsiglia che poi avrebbe tutto il diritto di dire anche di no e di lavorare su altri tavoli e su altre operazioni questo è chiaro".