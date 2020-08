Sky - Juve, Milik sempre più lontano: chieste informazioni per Suarez!

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ai parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla situazione degli attaccanti in casa Juve, nella quale sarebbe coinvolto anche Arek Milik, anche se al momento il nome del polacco sarebbe scivolato in basso nelle gerarchie di ricerca del club bianconero: "La prima scelta della Juve è Dzeko ma ribadiamo le difficoltà per il fatto che la Roma non vuole cederlo, il calciatore non ha manifestato volontà netta di andare via e poi i giallorossi devono trovare un sostituto. La Juve si è informata seriamente anche sul discorso legato a Luis Suarez, anche per capire la sua volontà. Guadagna tantissimo, tra gli 11 e 12 mln netti al Barcellona, tutto è legato alla buonuscita che il Barcellona sarà disposto a dare a Suarez, lui ha chiesto tanto ed il club vuole dargli poco".