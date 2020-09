Sky - Juve-Morata, prestito oneroso e prolungabile: via libera "grazie" a Suarez

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime di mercato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sulla ricerca dell'attaccante in casa Juve ed il più che probabile arrivo di Morata in bianconero: "La Juve ha preso Morata nelle ultime ore. Milik non è riuscito a liberarsi dal Napoli, Roma e Napoli non sono riuscite a trovare un'intesa. La Juve non ha aspettato il potenziale via libera per Dzeko, ha avuto dall'Atletico il via libero al prestito di Morata. L'operazione Dzeko con Milik alla Roma non si sbloccava già da sabato mattina, Paratici ha riattivato i contatti con l'Atletico ed ha avuto l'apertura al prestito con diritto di riscatto. Suarez andrà all'Atletico in queste ore, Morata alla Juve in prestito per 9-10 mln di euro, un diritto di riscatto a 45 mln. La Juve può allungare il prestito anche per un altro anno".