Sky - Juve, non solo Samardzic: l’obiettivo è un centrocampista dell’Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vuole fare un tentativo per il centrocampista dell'Atalanta, Ederson. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero sembra adesso intenzionato a fare un colpo a centrocampo in questo mercato di gennaio, forte anche dei circa 6 milioni di euro incassati dalla cessione del Genoa di Radu Dragusin al Tottenham, e il nome del brasiliano è il profilo individuato da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza della Vecchia Signora.

Difficile strapparlo alla Dea.

In questa stagione Ederson è sceso in campo in tutte le gare di campionato disputate dalla squadra di Gian Piero Gasperini, sempre da titolare, con il tecnico che gli ha risparmiato soltanto una partita nella fase a gironi di Europa League, all'ultima giornata contro il Rakow, con qualificazione e primo posto già ottenuti. Sempre presente anche nelle due gare di Coppa Italia giocate dall'Atalanta, compresa quella di ieri contro il Milan, dove è stato uno dei migliori in campo. Per questo motivo sembra molto difficile che i nerazzurri possano accettare l'offerta della Juventus, visto che non intendono privarsi di un cardine della formazione titolare di Gasperini.