Sky - Juve-Sassuolo, ennesima operazione? Idea Scamacca per l'attacco

Sfruttando i contatti con il Genoa per Nicolò Rovella, la Juventus sta provando a mettere le mani anche su un altro talento attualmente in forza al Grifone, ma di proprietà del Sassuolo. Si tratta di Gianluca Scamacca e in occasione del match di campionato contro i neroverdi di domenica la Vecchia Signora avrà un contatto decisivo con il Sassuolo, al fine di prova ad imbastire l'ennesima operazione con una società spesso amica sul mercato. A riportarlo è Sky Sport.