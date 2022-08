Sky - Juve, si cerca un attaccante da affiancare a Vlahovic: Milik resta nella lista

In attacco la Juventus sta cercando un giocatore che possa anche affiancare Vlahovic e non un vero e proprio vice del serbo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attacco la Juventus sta cercando un giocatore che possa anche affiancare Vlahovic e non un vero e proprio vice del serbo. Per questo motivo Depay e Martial sono in vantaggio rispetto a Milik. Il polacco ex Napoli resta però nella lista bianconera. A riferirlo è Sky Sport.