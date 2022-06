Sky - Juve, si raffredda la pista Di Maria: c'è l'inserimento del Barça

Nelle ultime ore la pista che porta allo svincolato Angel Di Maria alla Juventus si è un po' raffreddata.

Nelle ultime ore la pista che porta allo svincolato Angel Di Maria alla Juventus si è un po' raffreddata. L'argentino non vuole un contratto di un anno, in questo caso il club bianconero non potrebbe beneficiare del decreto crescita per tesserarlo per una sola stagione. Per questo c'è stato l'inserimento del Barcellona, Xavi ha già chiamato l'ex Psg per discutere i termini per la potenziale proposta del club catalano. Di María prenderà presto la sua decisione definitiva. A riportarlo sul proprio sito, è l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.