Sky - Juve, tempi lunghi per l'esame di Suarez e Cavani tratta con l'Atletico

Aggiornamento sul borsino degli attaccanti in orbita Juventus, riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky. Con Edin Dzeko ancora bloccato dalla trattativa Milik-Roma, la Juve aspetta l'esame d'italiano che sosterrà Luis Suarez. L'attaccante del Barça lo sosterrà la prossima settimana e se lo supererà passeranno ancora altri giorni. Quindi c'è il rischio che si andrà oltre il termine del calciomercato italiano, in quel caso l'uruguaiano sarà costretto a svincolarsi dal Barcellona. La Juve continua la pressione su Edinson Cavani, ma il fratello agente oggi è stato a Madrid per trattare con l'Atletico, che è sempre stata la prima scelta del Matador.