Sky - Juve, tempi prolungati per Suarez: in caso di fumata nera l'alternativa è Giroud

La Juventus continua a lavorare per l'attaccante e aspetta i tempi burocratici per Luis Suarez del Barcellona. In caso di fumata nera, però, il club bianconero valuta delle alternative. Tra le alternative per l'attacco della Juventus, qualora Suarez non dovesse prendere il passaporto, c'è un nome nuovo. Olivier Giroud costa 5 milioni, gioca al Chelsea, e per il francese sarebbero pronti 2 anni di ingaggio a 4.5. Poi c'è sempre il nome di Moise Kean dell'Everton, per il quale la Juve lavora per il prestito. I Toffees, però, non vogliono liberarlo. Lo spiega Sky.