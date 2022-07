Sky - Juventus-Bremer, accordo totale: domani le visite mediche

Gleison Bremer è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus.

© foto di Image Sport

Gleison Bremer è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il brasiliano in tarda serata rientrerà a Torino dopo aver lasciato il ritiro dei granata. E' stato raggiunto l'accordo totale con tutte le parti in causa: la Juve verserà nelle casse del Torino 41mln più 9 di bonus (di cui 4 facilmente raggiungibili). Sono già fissate per domani le visite mediche del difenosre, che firmerà un contratto quinquennale da 6 milioni netti l'anno, bonus compresi. A riportarlo è Sky Sport.