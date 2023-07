Sky - Juventus, Giuntoli sonda Scamacca: è un'idea se dovesse partire Vlahovic

Il club bianconero per tutelarsi nell'eventuale partenza dell'attaccante serbo ha già chiesto informazioni per Gianluca Scamacca.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è in dubbio. Il club bianconero per tutelarsi nell'eventuale partenza dell'attaccante serbo ha già chiesto informazioni per Gianluca Scamacca, arrivato al West Ham dal Sassuolo l'estate scorsa. Sull'attaccante classe '99 ci sono anche il Milan e la Roma, ma in caso di partenza di Vlahovic la Juve potrebbe muoversi con la formula del trasferimento a titolo definitivo, soluzione che potrebbe avvantaggiarla rispetto alle altre italiane. La Roma, ad esempio, sta continuando a lavorare per un prestito. A riferirlo è Sky Sport.