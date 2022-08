Sky - Juventus, Milik o Depay? Accordo con l'OM per il prestito del polacco

Salgono le quotazioni in casa Juventus per l'ex Napoli Arkadiusz Milik.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano importanti novità di mercato per quanto riguarda la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domani andrà in scena una riunione tra Allegri e la dirigenza per stabilire come operare sul mercato. Le piste per l'attacco sono due, Depay e Milik. Per quanto riguarda l'olandese del Barcellona, il club deve solo decidere se fare un investimento importante per un giocatore che partirebbe in panchina o virare sul polacco, per il quale c'è già un accordo verbale con il Marsiglia per un prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 8. I bianconeri devono scegliere quale operazione fare.