Sky - Juventus, niente Depay e allora si chiude per Milik: cifre e dettagli

Arek Milik è il prescelto della Juventus. Dopo le valutazioni di giornata, la dirigenza bianconera ha deciso di virare sull'attaccante del Marsiglia.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viste le difficoltà per arrivare a Memphis Depay, in uscita dal Barcellona, la Juventus ha deciso di virare su Arek Milik. Il club bianconero ha già raggiunto un accordo verbale con il Marsiglia, sulla fase di un prestito oneroso a due milioni e diritto di riscatto fissato ad otto (il Napoli guarda interessato, avendo un 30% di futura rivendita). Nella giornata di domani, la Juventus incontrerà gli agenti del giocatore per definire l'accordo, per poi formalizzare quello con il Marsiglia.