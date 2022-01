Sky - Juventus, non solo Azmoun: torna di moda Depay del Barça

Dopo la rottura del crociato di Federico Chiesa, la Juventus sta ragionando su come sostituire sul mercato l'esterno della Nazionale. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, oltre all'interesse per Azmoun dello Zenit, si potrebbero di nuovo intensificare i contatti del club bianconero con il Barcellona, per valutare di la possibiltià di arrivare al prestito di Memphis Depay. L'olandese era già stato proposto ai bianconeri quando Xavi aveva chiesto Morata.