Sky - Juventus-Sassuolo, incontro per Frattesi: sul centrocampista altri due club di Serie A

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è un obiettivo della Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è un obiettivo della Juventus. Le dirigenze dei due club si sono incontrate dopo pranzo, l'ad neroverde Carnevali aveva precedentemente incontrato a pranzo Beppe Marotta, ad dell'Inter. Il Sassuolo che dalla prossima stagione passerà al 4-2-3-1, per sfruttare al meglio le caratteristiche di Bajrami: in caso di inserimenti di contropartite vorrebbe Kori De Winter, che ha giocato in prestito all'Empoli.

Domani il club emiliano incontrerà anche la dirigenza della Roma per parlare del giocatore accostato anche al Napoli, già cercato dai giallorossi nella scorsa estate. La Juventus, in ogni caso, si è fatta avanti, anche se prima vorrà capire se ci sono margini per il prolungamento di Rabiot. A riferirlo è Sky Sport.