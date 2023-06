Sky - Juventus, si delinea la nuova direzione tecnica. Non c'è spazio per Giuntoli?

La Juventus ha delineato la propria direzione tecnica per la prossima sessione di calciomercato.

La Juventus ha delineato la propria direzione tecnica per la prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Giovanni Manna sarà il direttore sportivo della prima squadra, con Matteo Tognozzi principale collaboratore, mentre Claudio Chiellini (fratello di Giorgio, ex capitano bianconero) tornerà alla Juventus Next Gen dopo due anni come nuovo direttore sportivo. La prima scelta del nuovo ds del settore giovanile sarà quella di confermare l'allenatore Brambilla.