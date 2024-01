Sky - Juventus, tentativo senza soldi per Samardzic: rifiutato il prestito

La Juventus è a caccia di un centrocampista e avrebbe fatto un tentativo per diversi giocatori, tra cui Samardzic:

Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il mercato in entrata della Juventus si è improvvisamente riacceso. I bianconeri sono a caccia di un centrocampista e avrebbero sondato diversi giocatori. Il primo tentativo è stato fatto per Giacomo Bonaventura, in scadenza nel 2024, ma la Fiorentina ha fatto muro.

Per il momento risposte negative anche da parte dell'Udinese a cui è stato chiesto Lazar Samardzic in prestito, ma senza obbligo di riscatto. Sempre in casa friulana è stato effettuato un sondaggio per Roberto Pereyra, che è già stato alla Juventus proprio quando c'era Max Allegri. La società di Pozzo però non vorrebbe privarsi del suo capitano a gennaio, quindi per ora solo strade sbarrate per Giuntoli.