Sky - Kamada vuole giocare nel Milan, il Napoli al momento non è in corsa

TuttoNapoli.net

Il Milan dovrà sciogliere le riserve per Daichi Kamada in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Il giapponese classe 1996 vorrebbe giocare con i rossoneri, ma il club dovrà decidere se affondare per anticipare concorrenza del Borussia Dortmund che gli offre tanto. Kamada è un trequartista, ma può ricoprire anche la stessa posizione di Bennacer e anche in quell'ottica la dirigenza rossonera lo valuterà. Il nipponico era stato accostato anche al Napoli, che però al momento non è in corsa. A riportarlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.