Sky - Kepa, non c’è accordo: proseguono contatti per Navas, affare slegato da Fabian

Il Napoli sta ancora lavorando per ingaggiare un nuovo portiere. Non c'è ancora l'accordo con il Chelsea per Kepa Arrizabalaga, mentre vanno avanti i colloqui con il Paris Saint-Germain per Keylor Navas, affare separato da Fabián Ruíz. Il secondo portiere del Napoli sarà invece Salvatore Sirigu, affare chiuso. A riferirlo è il giornalista Sky Fabrizio Romano su Twitter.

Napoli are still working to sign a new goalkeeper. There’s no agreement yet for Kepa with Chelsea, while talks on with Paris Saint-Germain for Keylor Navas, separated deal from Fabián Ruíz. #transfers



Second goalkeeper will be Salvatore Sirigu, done deal as @DiMarzio reports.