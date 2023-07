Sky - Kilman-Napoli, trattativa complicata con i Wolves: non si escludono nomi nuovi

Massimo Ugolini, inviato Sky a Dimaro, ha parlato del possibile erede di Kim ai microfoni dell’emittente satellitare

Massimo Ugolini, inviato Sky a Dimaro, ha parlato del possibile erede di Kim ai microfoni dell’emittente satellitare: “Kilman è un profilo che il Napoli ha individuato da tempo, la richiesta del Wolverhampton è molto importante, intorno ai 40mln di euro, è più alta di quanto il Napoli intende spendere per il difensore. Trattativa ancora complicata, non sono da escludere altri nomi che possano uscire nelle prossime ore. In questo momento il sostituto di Kim è la priorità del club di De Laurentiis”.