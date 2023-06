Sky - Kim-Bayern, affare procede spedito: tedeschi pronti a pagare clausola

Il Bayern Monaco è attualmente in pole position per l'acquisto in questa sessione di calciomercato di Kim Min Jae

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Bayern Monaco è attualmente in pole position per l'acquisto in questa sessione di calciomercato di Kim Min-Jae. Come confermato anche da SkyDe, la trattativa sta procedendo e può decollare in maniera concreta. I bavaresi vogliono fortemente il difensore del Napoli, e sono pronti a pagare la clausola rescissoria. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.