Sky - Kim ha firmato: tre anni più due con clausola per l'estero

Napoli, Kim ha firmato: tre anni più due con clausola per l'estero. Questo l'aggiornamento che arriva dal sito dell'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

"Dopo essere arrivato in Italia nella giornata di ieri (martedì 26 luglio) e aver svolto le visite mediche presso la clinica di Villa Stuart, Min-Jae Kim ha firmato oggi il contratto che lo legherà al Napoli per una durata di tre anni (più due in opzione). Come vi era stato raccontato, nel contratto del difensore classe 1996 è presente anche una clausola di quarantacinque milioni, valida solo per l'estero"