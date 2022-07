Sky - Kim-Napoli, revisione dei contratti in corso: fissate le visite mediche

Il difensore sudcoreano sosterrà le visite mediche dopodomani, lunedì 25 luglio, per poi firmare il contratto. A riferirlo è Sky Sport.

Ci siamo per Kim Min-jae al Napoli. In questi minuti è in corso la revisione dei contratti finali. In caso di esito positivo, il difensore sudcoreano sosterrà le visite mediche dopodomani, lunedì 25 luglio, per poi firmare il contratto. A riferirlo è Sky Sport.