Sky - Kim, tra due giorni scade clausola ma non ci sono problemi: andrà al Bayern

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Il 15, ovvero dopodomani, scade la clausola di Kim ma non ci sono problemi, andrà al Bayern Monaco. Non ne ho mai avuto dubbi. Il Napoli su Kilman c'è a prescindere e credo che possa fare un'offerta così come credo che gli altri club al Napoli chiedano qualcosina in più rispetto al valore reale dei giocatori. Nel tentativo di evitare questo, credo che il Napoli allarghi la manovra a più calciatori proprio per tenere bassi i prezzi”.