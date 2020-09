Sky - Kolarov-Inter, è fatta: 1,5 mln alla Roma, si chiuderà al ritorno dalle nazionali

Aleksandar Kolarov è pronto per il passaggio all'Inter. Dopo l'ultima stagione alla Roma, il terzino serbo finirà alla corte di Antonio Conte come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, attraverso il proprio sito ufficiale: "L'Inter ha chiuso la trattativa con la Roma per portare in nerazzurro Kolarov. Per quanto riguarda le cifre: ai giallorossi, con cui il giocatore aveva un accordo fino al 2021, andranno un milione e 500mila euro di bonus. Per il giocatore, invece, un contratto di un anno con opzione per il secondo a 3,5 milioni di euro a stagione. Intesa raggiunta con l'agente del serbo, Lucci.

Visite mediche previste per lunedì o martedì, comunque dopo il ritorno dalla Nazionale (affronterà Russia e Turchia in Nations League)".