Sky - Koulibaly, ADL non abbassa le pretese: ad oggi nessuna vera offerta

Kalidou Koulibaly, come l’estate scorsa, vive un ritiro con un orecchio al mercato. La redazione di Sky Sport 24 ha riferito le ultime sul difensore azzurro. Fino a qualche tempo fa De Laurentiis chiedeva per Koulibaly 100 mln di euro, oggi il presidente del Napoli non ha abbassato di molto le richieste nonostante il senegalese non abbia vissuto un anno brillantissimo. Koulibaly sarebbe anche propenso ad una nuova avventura, ma ha un problema. Infatti le squadre interessate a lui, Psg e le due di Manchester, non hanno le stesse risorse economiche degli scorsi anni. Stanno investendo infatti su giocatori a parametro zero, vedi Sergio Ramos. Ad oggi quindi non ci sono offerte concrete per il centrale del Napoli.