Sky - Koulibaly, futuro ancora incerto: nessun colloquio col Bayern Monaco

Ultime sul futuro di Kalidou Koulibaly con gli aggiornamenti di Fabrizio Romano di Sky Sport. Negli ultimi giorni, dalla Germania, è rimbalzata una voce secondo la quale il difensore franco-senegalese del Napoli fosse la prima scelta del Bayern Monaco per la prossima estate. Il giornalista ed esperto di mercato ha fornito ulteriori novità e dettagli in tal senso, smentendo però le voci provenienti dalla Germania.

Queste le sue parole su Twitter: “Il Bayern Monaco non è al lavoro per ingaggiare Koulibaly al momento. I club di Premier League sono ancora interessati come la scorsa estate, il Bayern non ha avviato nessun colloquio con il Napoli o con gli agenti di Kalidou”.

Bayern Münich are not working to sign Kalidou Koulibaly, as of today. Premier League clubs are still interested as last summer, Bayern have not started any talk with Napoli or Koulibaly agents atm. #Bayern #EPL