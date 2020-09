Sky - Koulibaly, il City è ancora in corsa: Koundé del Siviglia è l'alternativa

Il Manchester City di Guardiola è sempre alla ricerca di un difensore centrale. Il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romani, aggiorna la situazione tramite Twitter: "L'affare Man City-Koulibaly non è ancora concluso. Il City parla ancora con il Napoli ma non c'è nessun accordo. Koundé è l '"opzione di riserva", ma il Siviglia ha rifiutato l'offerta di apertura (circa 55/60 milioni di euro). Il Barcellona è convinto di firmare Eric Garcia dopo che il Manchester City acquisterà un difensore centrale".

Man City > Koulibaly deal is not collapsed yet. Talks still on with Napoli but no agreement. Koundé is the ‘backup option’ but Sevilla have turned down the opening bid [around €55/60m].

Barcelona are convinced they’re going to sign Eric Garcia after #MCFC will buy a new CB.