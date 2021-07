Sky - Koulibaly-Real? No, gli spagnoli non stanno cercando difensori: la situazione

Il futuro di Kalidou Koulibaly non è ancora definito. Sul difensore del Napoli c’è l’interesse forte del Paris Saint Germain e da tempo si vocifera del Real Madrid di Carlo Ancelotti dopo l'addio di Ramos e quello imminente di Varane. Stando a quanto sostenuto da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, al momento il Real Madrid non sta però trattando nessun difensore centrale. Il club spagnolo è contento e soddisfatto degli attuali difensori e non intende effettuare alcun acquisto nell’immediato nel reparto arretrato.