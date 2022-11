Sky - Kvara, il Napoli vuole allontanare sirene estere: probabile aumento ingaggio nel 2023

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera: "I numeri del Napoli sono straordinari, indiscutibili del magnifico lavoro svolto da tutte le componenti. Bisogna fare solo i complimenti al Napoli. La sosta Mondiale è negativa? Difficile dirlo, sicuramente se lo è vale per tutti e non solo per gli azzurri. La Juve recupererà tanti infortunati? Ma li avrebbe recuperati lo stesso. La verità è che il Napoli sta davanti a tutti con merito e avere 8 punti di vantaggio è un grande valore aggiunto e anche se inizierà il 2023 con la gara di Milano con l'Inter comunque riparte con questa distanza dalle altre, non mi pare poco.

Il rinnovo di Kvaratskhelia? E' ovvio che con i manager in città si sia parlato del futuro, ma il ragazzo è già blindato dal Napoli con un lungo contratto. Probabile che nel 2023 gli venga concesso un aumento, meritato, anche per allontanare le sirene estere. La clausola rescissoria? Potrebbe anche essere controproducente, potrebbe essere interpretata come un inizio di trattativa ed invece il Napoli intende tenerselo stretto”.