Sky - Kvaratskhelia e Olivera presto saranno del Napoli: mancano solo formalità

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sul Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Kvaratskhelia? Servirà ancora qualche giorno burocraticamente, ma è un'operazione chiusa. E' un ragazzo che gode di grande stima tra gli addetti ai lavori, può essere la rivelazione del campionato.

Mathias Olivera? Per lui invece la trattativa non è chiusa. E' molto avanzata, in dirittura d'arrivo. Sia il primo che il secondo sono due affari destinate ad essere formalizzate in tempi brevi. Osimhen? Bisogna capire quale delle altri top avrà la forza attrattiva ed economica per prenderlo".