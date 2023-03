Sky - Kvaratskhelia resta almeno un altro anno, ma ci sarà una grossa novità

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte: "Il futuro di Kvaratskhelia? Almeno un altro anno a Napoli secondo me resta, c'è un progetto di crescita su di lui, il club ha creduto in lui, ci sarà sicuramente un rinnovo con adeguamento. Poi è chiaro nel mercato tutto è possibile, ma anche il georgiano penso voglia fare un altro step in azzurro. Osimhen e Kvaratskhelia a lungo nel Napoli, purtroppo, non penso che li vedremo".