Sky, l'allarme di Di Marzio: "Tutti i club fermi e senza soldi, devono prima vendere. Ma a chi?"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha commentato le difficoltà economiche che bloccano totalmente il mercato di tutte le squadre italiane e non solo: "Squadre incartate? Quasi tutte. Non è neanche colpa loro, è una situazione oggettivamente di difficoltà economica. Tutte hanno prima bisogno di vendere per avere risorse, ma non c'è nessuno che compra perché non c'è disponibilità economica. Le operazioni sono davvero pochissime, la luce in fondo al tunnel è lontana. Solo le neo-promosse stanno facendo delle piccole operazioni per la salvezza.Non dimentichiamo che molti club hanno dovuto o devono riscattare giocatori presi negli anni scorsi ed in prospettiva tutti dicono che i prossimi mercati saranno ancora più difficili, se parli con qualsiasi direttore sportivo dirà questo".