Sky - L'attesa infinita per Gabri Veiga: ancora niente intesa definitiva, ma c'è ottimismo

Prosegue la trattativa che sembra ormai infinita per Gabri Veiga. Anche oggi non sono arrivati tutti gli accordi definitivi - riferisce Sky Sport - ma il Napoli resta assolutamente fiducioso di poter chiudere ed assicurarsi uno dei talenti emergenti più importanti. Si continuerà a trattare tra Napoli e Celta Vigo per cercare l'intesa finale.