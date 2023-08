Sky - L'ex Petagna si avvicina al Cagliari: per sostituirlo il Monza va su Muriel

Sull'ex Napoli, Andrea Petagna, ci sono Cagliari e Genoa.

Sull'ex Napoli, Andrea Petagna, ci sono Cagliari e Genoa. La squadra allenata da Claudio Ranieri è in netto vantaggio per aggiudicarsi il centravanti del Monza, che con la sua cessione andrebbe su Muriel dell'Atalanta. Per completare il reparto offensivo dei lombardi si pensa anche a Colombo, che dovrebbe rinnovare con il Milan e poi essere girato in prestito ai brianzoli. La destinazione è gradita sia all'attaccante che ai rossoneri. Si punterebbe sul colombiano solo in caso di cessione di Petagna.