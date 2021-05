Sky - L'Inter alla ricerca del nuovo tecnico: sondaggi con Simone Inzaghi, Allegri è il sogno

Dopo l'addio di Antonio Conte all'Inter il club nerazzuro è alla ricerca del nuovo allenatore, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio riporta sul suo sito le ultime in merito. il profilo più fattibile è quello di Simone Inzaghi, l'Inter ha già sondato l'allenatore della Lazio; il sogno è invece Massimiliano Allegri. Marotta ha chiamato l'allenatore toscano, ma da tempo Allegri ha una promessa con la Juventus e sta trattando sullo stipendio. Tra i bianconeri e l'allenatore c'è distanza tra richiesta e offerta, 10/11 milioni contro 7, motivo per cui Marotta ancora non demorde. Per il futuro di Inzaghi bisognerà capire l'esito dell'incontro in programma di oggi con Lotito. In caso di addio, il presidente biancoceleste pensa a due nomi: Sinisa Mihajlovic e Walter Mazzarri. Un risiko degli allenatori che potrebbe essere completato con Spalletti sulla panchina del Napoli.