Sky - L'Inter lavora per Sommer a parametro zero: è sfida al Bayern Monaco

L'Inter lavora per ingaggiare Yann Sommer a parametro zero: è sfida al Bayern Monaco



TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Yann Sommer, portiere in scadenza di contratto col Borussia Mönchengladbach, è un obiettivo dell'Inter per la prossima stagione. Lo svizzero può prendere il posto di Samir Handanovic a partire dalla prossima estate. Ma l'Inter, riporta Sky Sport, deve fare i conti con una concorrenza importante: in queste ore, dopo l'infortunio capitato a Manuel Neuer, il Bayern Monaco sta spingendo con insistenza per il suo ingaggio.