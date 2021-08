Sky - L'Inter pensa al post Lukaku: non solo Zapata, c'è anche un pupillo di Inzaghi

L'Inter comincia a guardarsi intorno per la possibile sostituzione di Romelu Lukaku, con il Chelsea pronto a sferrare il colpo decisivo. Il club londinese potrebbe presto infatti alzare l'offerta a 120 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso. Secondo quanto riportato da Sky Sport la palla è nelle mani del centravanti belga, che dovrà decidere se andare in Premier oppure no. Se partirà, oltre al nome di Duvan Zapata c'è anche quello di Joaquin Correa, in uscita dalla Lazio, che Simone Inzaghi riabbraccerebbe volentieri.